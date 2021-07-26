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موعد مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي منتخب الأرجنتين، مع نظيره إسبانيا، يوم الأربعاء 28 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020.

وستقام المباراة بين فريقي الأرجنتين وإسبانيا في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

ويحل منتخب إسبانيا في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بينما يحل منتخب الأرجنتين في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخبنا الوطني في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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