موعد مباراة الأرجنتين ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو













يلتقي منتخب الأرجنتين، مع نظيره إسبانيا، يوم الأربعاء 28 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020.





وستقام المباراة بين فريقي الأرجنتين وإسبانيا في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية.



