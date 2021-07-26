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موعد مباراة ميلان الأولى في الدوري الإيطالي 2021 - 2021

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:36 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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كشف رابطة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" عن جدول مباريات الدوري للموسم الجديد 2021 / 2022 والمقرر له يوم 22 أغسطس المقبل، على أن ينتهي يوم 22 مايو من العام المقبل 2022.

واسفرت نتائج القرعة، عن اصطدام فريق ميلان بمواجهات من العيار الثقيل خلال الجولات الأولى من عمر المسابقة، يستهلها بلقاء سامبدوريا في المباراة المقرر لها الثاني والعشرين من أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن نادي إنتر ميلان، تمكن من حصد لقب الموسم الماضي من الدوري الإيطالي، للمرة الأولى بعد غياب دام 11 عاما.

في حين تواجد الميلان في المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة وبفارق نقطة واحده عن أتالانتا الذي حل ثالثاً برصيد 78 نقطة.

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