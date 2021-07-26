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بهذه الطريقة.. أحمد السقا يستعيد ذكرياته مع فيلم "تيتو"

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:53 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حرص الفنان أحمد السقا، على إستعادة ذكرياته مع فيلم “تيتو”، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد السقا، فيديو لمشهد من الفيلم وذلك من خلال حسابه الرسمي على"الأنستجرام"، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وكانت من أبرز التعليقات التى جاءت له: “تيتو في حته لوحده والله”، و"أحلي الأفلام"، و"طول عمرك انسان بعمني الكلمه قبل ما تكون فنان بحبك جدا ربنا يوفقك ويحفظك"، وغيرها.

يذكر أن آخر اعمال الفنان أحمد السقا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نسل الأغراب" مع أمير كرارة ومي عمر وغيرهم نخبة من النجوم

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