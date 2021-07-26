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بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.. تونسيون بمدينة المرسى يرددون شعارات مناهضة للغنوشي (صور)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:08 ص
جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
مروة الجلاصي
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عجّت مدينة المرسى الواقعة في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، بالتونسيين الذين عبّروا عن سعادتهم لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتجميد مجلس نواب الشعب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقد خرج التونسيون بالمئات حاملين الأعلام ومرددين الشعارات المناهضة لراشد الغنوشي ولحزبه النهضة.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد أعلن عن تجميد البرلمان مع رفع الحصانة عن النواب، وذلك إثر ترؤسه لاجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.. تونسيون بمدينة المرسى يرددون شعارات مناهضة للغنوشي (صور)
بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.. تونسيون بمدينة المرسى يرددون شعارات مناهضة للغنوشي (صور)
بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.. تونسيون بمدينة المرسى يرددون شعارات مناهضة للغنوشي (صور)
بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.. تونسيون بمدينة المرسى يرددون شعارات مناهضة للغنوشي (صور)
بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.. تونسيون بمدينة المرسى يرددون شعارات مناهضة للغنوشي (صور)
بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.. تونسيون بمدينة المرسى يرددون شعارات مناهضة للغنوشي (صور)
بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.. تونسيون بمدينة المرسى يرددون شعارات مناهضة للغنوشي (صور)
بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.. تونسيون بمدينة المرسى يرددون شعارات مناهضة للغنوشي (صور)
بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.. تونسيون بمدينة المرسى يرددون شعارات مناهضة للغنوشي (صور)
بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.. تونسيون بمدينة المرسى يرددون شعارات مناهضة للغنوشي (صور)
بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.. تونسيون بمدينة المرسى يرددون شعارات مناهضة للغنوشي (صور)
بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.. تونسيون بمدينة المرسى يرددون شعارات مناهضة للغنوشي (صور)
بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.. تونسيون بمدينة المرسى يرددون شعارات مناهضة للغنوشي (صور)
بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.. تونسيون بمدينة المرسى يرددون شعارات مناهضة للغنوشي (صور)

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مدينة المرشى قرارات الرئيس قيس سعيد تونسيون تونس الغنوشي

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