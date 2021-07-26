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علم دولة الجزائر يسجل حضوره باحتفالات مدينة المرسى بقرارات الرئيس التونسي

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:25 ص
جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
مروة الجلاصي
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سجل علم دولة الجزائر حضوره بالاحتفالات التي شهدتها مدينة المرسى، إثر قرار رئيس الجمهورية تجميد عمل البرلمان التونسي.

وقد قام أهالي مدينة المرسى برفع علم الجزائر إلى جانب العلم التونسي مرددين تحية للجزائر.

وقد عجّت مدينة المرسى الواقعة في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، بالتونسيين الذين عبّروا عن سعادتهم لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتجميد مجلس نواب الشعب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقد خرج التونسيون بالمئات حاملين الأعلام ومرددين الشعارات المناهضة لراشد الغنوشي ولحزبه النهضة.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد أعلن عن تجميد البرلمان مع رفع الحصانة عن النواب، وذلك إثر ترؤسه لاجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

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مدينة المرسى علم الجزائر تونس الجزائر

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