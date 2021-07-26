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لحظة نزول الجيش التونسي بشارع الحبيب بورقيبة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 03:32 ص
الجيش التونسي
الجيش التونسي
مروة الجلاصي
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نزل الجيش التونسي مساء يوم الأحد 25 جويلية 2021 الموافق لذكرى عيد الجمهورية التونسية، إلى شوارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وقد تواجد الجيش صحبة العناصر الأمنية بالعاصمة وأمام  مقر مجلس نواب الشعب في باردو، بهدف تأمين منشآت الدولة.

وكان التونسيون قد خرجوا بأعداد غفيرة في مختلف الجهات، للاحتفال بقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تجميد عمل البرلمان التونسي، وكذلك إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

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شارع الحبيب بورقيبة تونس تأمين المنشآت الحيوية الجيش التونسي

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