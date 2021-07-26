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إدارة الأهلي تعقد جلسة عاجلة مع موسيماني.. تعرف علي السبب

الإثنين 26/يوليو/2021 - 04:09 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الاعلامى مجدى عبد الغنى في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الإعلامي الكابتن مجدي عبد الغني على قناة "الشمس" عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة هامة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة.

وترغب لجنة التخطيط للكرة مناقشة موسيماني في عدة أمور فنية خاصة بفريق الكرة يأتي في مقدمتها ، مصير المُعارين وكذلك عروض الأحتراف التى وصلت لأكثر من لاعب ومصير اللاعبين الأجانب.

كما ترغب اللجنة في إستجواب موسيماني حول بعض الأمور الفنية التي أقدم عليها المدير الفني خلال المباريات الماضية وتسببت في إهتزاز مرمى الاهلي أكثر من مرة.

ورغم فوز الأهلي على الأنتاج الحربي 3-2 أمس في بطولة الدوري إلا أن لجنة التخطيط للكرة ترغب في مناقشة المدير الفني في عدة أمور فنية.

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