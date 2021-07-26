موعد مباراة بوروسيا دورتموند الأولى في الدوري الألماني2021 - 2021

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موعد مباراة بوروسيا دورتموند الأولى في الدوري الألماني2021 - 2021
الإثنين 26/يوليو/2021 - 04:11 ص
غدير أحمد
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أعلنت رابطة الدوري الالماني "بوندسليجا"، عن جدول مباريات الموسم الجديد، والمقرر له الثالث عشر من أغسطس المقبل.
وتنطلق منافسات الدوري الألماني بمواجهة حامل لقب النسخة الماضية فريق بايرن ميونيخ ضد نظيره بروسيا مونشنجلادباخ، في الثالث عشر من أغسطس المقبل على ملعب بروسيا بآرك.
ويبداء بروسيا دورتموند رحلته الجديدة في الموسم الجديد بمواجهة اينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق الرابع عشر من أغسطس، على ملعب سيجنال ايدونا بآرك.
ومن المقرر إقامة المرحلة الأخيرة من الدوري في 14 مايو 2022 وتتضمن مواجهة فولفسبورج مع بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند مع هيرتا برلين وأرمينيا بيليفيلد مع لايبزج.
أنهى دورتموند الموسم الماضي مسابقة الدوري في المركز الثالث برصيد 64 نقطة وبفارق نقطة واحده عن صاحب المركز الثاني فريق لايبزيج.
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