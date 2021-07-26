موعد مباراة بوروسيا دورتموند الأولى في الدوري الألماني2021 - 2021

أعلنت رابطة الدوري الالماني "بوندسليجا"، عن جدول مباريات الموسم الجديد، والمقرر له الثالث عشر من أغسطس المقبل.









وتنطلق منافسات الدوري الألماني بمواجهة حامل لقب النسخة الماضية فريق بايرن ميونيخ ضد نظيره بروسيا مونشنجلادباخ، في الثالث عشر من أغسطس المقبل على ملعب بروسيا بآرك.













ويبداء بروسيا دورتموند رحلته الجديدة في الموسم الجديد بمواجهة اينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق الرابع عشر من أغسطس، على ملعب سيجنال ايدونا بآرك.





ومن المقرر إقامة المرحلة الأخيرة من الدوري في 14 مايو 2022 وتتضمن مواجهة فولفسبورج مع بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند مع هيرتا برلين وأرمينيا بيليفيلد مع لايبزج.







