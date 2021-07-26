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الأهلي يرفع عرضه المالي لضم صفقة الموسم

الإثنين 26/يوليو/2021 - 04:13 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وقال الاعلامى مجدى عبد الغنى في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" على قناة "الشمس"قرر مسئولو النادي الأهلي برفع العرض  المالي لشراء الموزمبيقي جوزيه لويس ميكيسوني لاعب نادى سيمبا التنزانى.

ويُعد ميكيسوني أحد اللاعبين المُرشحين للإنتقال للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بعدما تألق مع ناديه الفترة الماضية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الأيام الماضية رفع قيمة الصفقة من جانب الأهلي إلى مليون و200 ألف دولار لحسم الصفقة بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب والذي لن يقل عن 800 ألف دولار في الموسم الأول.

ورغم مفاوضات الأهلي المكثفة مع ميكيسوني إلا أن إدارة القلعة الحمراء وضعت أكثر من لاعب أجنبي أخر في بؤرة الأهتمام تمهيداً للتعاقد معه ويأتي في مقدمتهم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب نادي برايتون الإنجليزي.

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