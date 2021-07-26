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سيد عبد الحفيظ: الاهلى لن يلعب مباريات الدوري دون لاعبي الأولمبي حال تأهل المنتخب
الإثنين 26/يوليو/2021 - 04:14 ص
محمد جمال
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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فريقه لن يخوض أى مباريات فى مسابقة الدوري المصري الممتاز عقب مواجهة أسوان القادمة حال تأهل المنتخب الأولمبي للدور القادم فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.
وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فى تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس، أن الاهلى لن يلعب أى مباراة بعد أسوان بدون لاعبى المنتخب الاولمبى.
وأضاف عبد الحفيظ :" اتفقنا مع اتحاد الكرة على اننا لن نلعب أى مباريات بعد أسوان بدون لاعبى المنتخب الاولمبى".
وتابع: "القرار ينطبق على الأهلى وكذلك الزمالك وبيراميدز".
وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فى تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس، أنه يطالب بالمساواة مع نادى الزمالك منافسه الحالى على بطولة الدورى، قائلا:" الأهلى اتطحن ولعب 10 مباريات فى فترة وجيزة منها الزمالك مرتين، ولعبنا كمان كأس مصر ".
وأضاف عبد الحفيظ :" الحديث عن تأجيل الزمالك واسوان فى كأس مصر غير مقبول لاننا سنلعب مباريات متتالية فى نفس التوقيتات، ولا يصح الحديث عن أن بطولة كأس مصر لم تكتمل فى الطرف الأخر وأن هذا ليس تكافؤ فرص، لابد ان يلعب الزمالك مثلنا وفى نفس التوقيتات".
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