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سيد عبد الحفيظ: تأجيل مباراة الزمالك وأسوان فى كأس مصر غير مقبول
الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:25 ص
محمد جمال
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على فريق الانتاج الحربي ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدفين.
وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فى تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس، أنه يطالب بالمساواة مع نادى الزمالك منافسه الحالى على بطولة الدورى، قائلا:" الأهلى اتطحن ولعب 10 مباريات فى فترة وجيزة منها الزمالك مرتين، ولعبنا كمان كأس مصر ".
وأضاف عبد الحفيظ :" الحديث عن تأجيل الزمالك واسوان فى كأس مصر غير مقبول لاننا سنلعب مباريات متتالية فى نفس التوقيتات، ولا يصح الحديث عن أن بطولة كأس مصر لم تكتمل فى الطرف الأخر وأن هذا ليس تكافؤ فرص، لابد ان يلعب الزمالك مثلنا وفى نفس التوقيتات".
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