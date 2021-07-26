سيد عبد الحفيظ: تأجيل مباراة الزمالك وأسوان فى كأس مصر غير مقبول









حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على فريق الانتاج الحربي ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدفين.





وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فى تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس، أنه يطالب بالمساواة مع نادى الزمالك منافسه الحالى على بطولة الدورى، قائلا:" الأهلى اتطحن ولعب 10 مباريات فى فترة وجيزة منها الزمالك مرتين، ولعبنا كمان كأس مصر ".



