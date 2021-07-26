مدرب فاركو يعلق على توجيه الشكر لـ 14 لاعب بعد صعود وكواليس صعبة في دوري الدرجة الثانية









تحدث مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي فاركو الصاعد حديثًا لبطولة الدوري الممتاز عن توجيه الشكر لـ 14 لاعب بعد الصعود من الممتاز ب.





وقال مجدي في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "توجيه الشكر لعدد كبير من اللاعبين يعتبر ظلم بس مش ظلم سيء".





وتابع "كل واحد بيدور على مصلحته، في لعيبة بتشوف الخير في نادي ولما يجيلها عرض تاني بتسيبه وتمشي وده طبيعي، انا كنادي اتنقلت لمرحلة تانية محتاجة قماشة تانية من اللعيبة علشان مهبطش في الموسم التالي".





وواصل "اللعيبة الي مشيت اخدت كامل حقوقها مع الامتيازات والمكافات الخاصة بالصعود والمباريات، العقد بالكامل حصل عليه جميع اللاعبين".





واضاف "مبعرفش اشتغل ماتشات في دوري الممتاز ب، كنت ببعت كاميرات لمباريات المنافسين بدون علمهم لتصوير مبارياتهم واقولهم احنا تبع قناة او حاجة علشان اصور ونتفرج على المباراة".





وأردف " اتعادلت مع بني عبيد نتيجة اني مش عارف قوام المنافس ايه، وارضية الملعب كانت صعبة، كنت بعتمد أوقات كتير على معلومات من البعض عن المنافس التالي وحصلت قبل كدة اني حد قالي معلومات عن منافسين واكتشفت ان العكس هو الي موجود في ارض الملعب".



