Advertisements

مدرب فاركو يعلق على توجيه الشكر لـ 14 لاعب بعد صعود وكواليس صعبة في دوري الدرجة الثانية

الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:57 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements


تحدث مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي فاركو الصاعد حديثًا لبطولة الدوري الممتاز عن توجيه الشكر لـ 14 لاعب بعد الصعود من الممتاز ب.

وقال مجدي في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "توجيه الشكر لعدد كبير من اللاعبين يعتبر ظلم بس مش ظلم سيء".

وتابع "كل واحد بيدور على مصلحته، في لعيبة بتشوف الخير في نادي ولما يجيلها عرض تاني بتسيبه وتمشي وده طبيعي، انا كنادي اتنقلت لمرحلة تانية محتاجة قماشة تانية من اللعيبة علشان مهبطش في الموسم التالي".

وواصل "اللعيبة الي مشيت اخدت كامل حقوقها مع الامتيازات والمكافات الخاصة بالصعود والمباريات، العقد بالكامل حصل عليه جميع اللاعبين".

واضاف "مبعرفش اشتغل ماتشات في دوري الممتاز ب، كنت ببعت كاميرات لمباريات المنافسين بدون علمهم لتصوير مبارياتهم واقولهم احنا تبع قناة او حاجة علشان اصور ونتفرج على المباراة".

وأردف " اتعادلت مع بني عبيد نتيجة اني مش عارف قوام المنافس ايه، وارضية الملعب كانت صعبة، كنت بعتمد أوقات كتير على معلومات من البعض عن المنافس التالي وحصلت قبل كدة اني حد قالي معلومات عن منافسين واكتشفت ان العكس هو الي موجود في ارض الملعب".

واختتم مجدي عبد العاطي تصريحاته "اكره لقب اني متخصص صعود فرق من الممتاز ب للممتاز أ، حلمي وطموحي اني اكون مدرب في الممتاز أ دومًا".

أخبار تهمك

رونالدو يحسم مصيره مع يوفنتوس

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

شركات السياحة تصدم المصريين بأسعار العمرة الجديدة (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 13 ساعة

"4 أطباء يتحولون للتحقيق".. تعرف على الحالة النادرة التي أصيبت بها ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 11 ساعة

راموس يستفز ريال مدريد بهذه الطريقة

منذ حوالي 6 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 11 ساعة

بعد مشاجرات الساحل.. حمو بيكا يعلن بيع سيارته الذهبي

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

05:51 م

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان