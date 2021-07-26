نجم الإنتاج الحربي يكشف تعليمات كشري إلى اللاعبين بين شوطين مواجهة الأهلي









تحدث مصطفى البدري لاعب نادي الانتاج الحربي عن مباراة الأهلي والخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





وقال البدري في تصريحات لبرنامج الماتش "كان هدفنا الوحيد اننا نكسب في المباراة، ان شاء الله في المباريات الجاية نقاتل ومفيش بديل عن الفوز، حرام نكون في المركز ده ".





وتابع "كابتن أحمد كشري قالنا بين الشوطين واهدوا ومتخافوش هتروحوا على الجول وتسجلوا وان شاء الله هنقدر نعمل ده، وقدرنا فعلًا اننا نترجم ده في الملعب".





وواصل "الحمد لله قدمت مباراة مميزة، وكان نفسنا نكسب بس ان شاء الله نقدر نكسب في المباريات القادمة، كشري طالب المهاجمين بس الي يتقدموا في الملعب وربنا كرمنا وقدرنا نسجل بعد تنفيذ التعليمات".



