عبد العال : موسيماني وكارتيرون ''محظوظين" بتدريب القطبين









أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن الثنائي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، وباتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، ''ليسوا مدربين" وليس لديهم أي قدرات فنية ، و’’محظوظين'' بتواجدهم على رأس القيادة الفنية لقطبي الكرة المصرية.





وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’البريمـو": "موسيماني وكارتيرون ’’بيضحكوا" على مجالس الإدارات، و ’’بيمصوا دمهم’’

كما أن موسيماني لم يظهر بصماته مع النادي الأهلي حتى الآن، والفريق يحقق الإنتصارات والبطولات بأي مدير فني ، فهي منظومة تدار باحترافية مهما اختلفت الأشخاص".



