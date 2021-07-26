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رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:28 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن الحكم الدولي محمد معروف أهدى الأهلي ثلاث نقاط مجانية أمام الإنتاج الحربي مساء أمس في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مؤجلات الجولة 24.

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "ركلة الجزاء التي احتسبها محمد معروف لمروان محسن مهاجم النادي الأهلي ليست صحيحة، كما أن تقنية '' Var '' موجهة لحساب أندية معينة ، فهناك ركلة جزاء مستحقة لمصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي و طرد مستحق لأيمن أشرف مدافع المارد الأحمر".

وعاد الأهلي لتحقيق فوز متأخر على حساب الإنتاج الحربي بعد تأخره في النتيجة بهدفين مقابل هدف وحيد.

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