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تعرف على موعد أولى مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
الإثنين 26/يوليو/2021 - 04:28 ص
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" موعد أولى مباريات فريق مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١.
ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ليستر سيتي يوم السبت الموافق ٧ أغسطس ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وستلعب مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره ليستر سيتي يوم ٧ اغسطس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.
وستذاع مباراة فريق ليفربول ضد نظيره ليستر سيتي يوم ٧ اغسطس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "بي إن سبورت" ولكن لم يتم تحديد معلقين المباريات بعد.
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