تعرف على موعد أولى مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي









يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" موعد أولى مباريات فريق مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ليستر سيتي يوم السبت الموافق ٧ أغسطس ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره ليستر سيتي يوم ٧ اغسطس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.