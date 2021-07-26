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موعد مباراة روما الأولى في الدوري الإيطالي 2021 - 2021

الإثنين 26/يوليو/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع “الفجر الرياضي” موعد مباراة فريق روما الإيطالي الأولى في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز للموسم الجديد 2021 / 2022.

ويستعد فريق روما لمواجهة نظيره فيورنتينا يوم الأحد 22 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2021/ 2022.

وستلعب مباراة روما ضد نظيره فيورنتينا يوم الأحد 11 أغسطس المقبل في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة روما ضد نظيره فيورنتينا يوم الأحد 11 أغسطس المقبل في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على "يوتيوب" حتى تعلن رابطة الدوري عن القناة التي ستشتري حقوق بث مباريات الموسم الجديد.


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