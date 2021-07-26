موعد مباراة تشيلسي الأولى في الدوري الإنجليزي2021 - 2021

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موعد مباراة تشيلسي الأولى في الدوري الإنجليزي2021 - 2021
الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:21 ص
غدير أحمد
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن مباريات الموسم الجديد من المسابقة 2021/2022، والذي يشارك به 20 ناديًا.
ويستعد نادي تشيلسي لرحلة جديدة بالدوري الإنجليزي بمواجهة نظيره أرسنال في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
وتغلب تشيلسي على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد ليحصد البلوز لقبهم الثاني في البطولة القارية التي كان السيتي يلعب نهائيها لأول مرة.
وأستطاع مانشستر سيتي في التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي.
بينما هبطت 3 أندية وهم فولهام ووست بروميتش وشيفيلد يونايتد وصعد إلى البطولة كل من نورويتش وواتفورد
وبرينتفورد.
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