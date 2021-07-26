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موعد مباراة تشيلسي الأولى في الدوري الإنجليزي2021 - 2021

الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:21 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن مباريات الموسم الجديد من المسابقة 2021/2022، والذي يشارك به 20 ناديًا.


ويستعد نادي تشيلسي لرحلة جديدة بالدوري الإنجليزي بمواجهة نظيره أرسنال في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتغلب تشيلسي على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد ليحصد البلوز لقبهم الثاني في البطولة القارية التي كان السيتي يلعب نهائيها لأول مرة.


وأستطاع مانشستر سيتي في التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي.


بينما هبطت 3 أندية وهم فولهام ووست بروميتش وشيفيلد يونايتد وصعد إلى البطولة كل من نورويتش وواتفورد
وبرينتفورد.

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