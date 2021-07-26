رونالدو يحسم مصيره مع يوفنتوس





ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي حسم الشكوك بشأن مستقبله مع السيدة العجوز في الموسم المقبل.

وأشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أن عقد رونالدو مع يوفنتوس ينتهي في صيف 2022 وادعت العديد من التقارير الصحفية أن النجم البرتغالي قد لا يكمل مسيرته مع السيدة العجوز.

ونشر الموقع الإيطالي فيديو عن وصول طائرة رونالدو الخاصة ظهر اليوم إلى مطار كاسيل في تورينو من أجل بدء فترة الإعداد مع يوفنتوس.

وأفاد الموقع الإيطالي أن رونالدو سيبدأ التدريبات غدًا الإثنين استعدادًا لخوض الموسم الرابع له بقميص السيدة العجوز.

ولفت الموقع الإيطالي أن رونالدو ارتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لكن وصوله إلى تورينو اليوم سينهي هذه الأخبار.

ونقل الموقع الإيطالي تصريحات بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس التي أكد فيها استمرار البرتغالي كريستيانو رونالدو داخل صفوف الفريق بالموسم الجديد، حيث قال: "سيكون من دواعي سروري أن ندع ديبالا ورونالدو يلعبان معًا، الدون سيبقى معنا".















