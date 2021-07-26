مانشستر سيتي يفاجئ نجم الفريق.. طالع التفاصيل

قرر نادي مانشستر سيتي، مكافأة مدافعه روبن دياز، لاعب فريقه الأول لكرة القدم، وذلك بعد أن ظهر بمستوى مميز خلال الفترة الماضية.





وتخطط إدارة نادي مانشستر سيتي، إلى زيادة راتب اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، الذي قام بضمه من صفوف بنفيكا، العام الماضي مقابل 61 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد لـ6 أعوام.





وأوضحت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن دياز يتقاضى في الوقت الحالي، 80 ألف جنيه إسترليني، أسبوعيًا، وسيحصل في العقد الجديد على 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.



