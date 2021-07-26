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ميلان يقترب من نجم الدوري الألماني

الإثنين 26/يوليو/2021 - 06:53 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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وجه نادي ميلان أنظاره إلى لاعب جديد من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الجاري بمركز صانع الألعاب.

ودخل ميلان في أزمة بمركز صانع الألعاب عقب انتقال التركي هاكان تشالهانوجلو مجانًا إلى إنتر ميلان عقب انتهاء عقده.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان يريد التعاقد مع الألماني جوليان براندت، نجم بوروسيا دورتموند، خلال الصيف الحالي.

وتابعت الصحيفة، أن صفقة صانع الألعاب الألماني ستكلف ميلان 5 ملايين يورو قيمة الإعارة، مع أحقية شراء تصل إلى 22 مليون يورو.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، أن بوروسيا دورتموند لا يمانع الاستغناء عن براندت خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويعد براندت ضمن دائرة اهتمامات لاتسيو الإيطالي، الذي تحرك نحوه مؤخرًا من أجل الظفر بتوقيعه.

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