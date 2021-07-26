مانشستر يوناتيد يرفض رحيل نجم الفريق









يرفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رحيل دانيل جيمس عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة العديد من الأندية الإنجليزية بضمه.





ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ناديا ليدز يونايتد وبرايتون يرغبان في الحصول على خدمات جيمس، في فترة الميركاتو الصيفي الجاري، سواء على سبيل الإعارة أو ضمه بشكل نهائي.





وأوضحت الصحيفة: ان نسبة مشاركة دانيل جيمس مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، اصبحت ضئيلة بعد قدوم جادون سانشو من نادي بروسيا دورتموند الألماني مقابل 73 مليون إسترليني.





وأشارت: ان المدرب أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر متمسك بإستمرار جيمس، خاصةً في ظل غياب ماركوس راشفورد عن بداية الموسم بسبب الإصابة.



