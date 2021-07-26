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هاني محروس لـ"دياب": "إحنا سبب شهرتك"
الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:20 ص
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عبر المنتج نصر محروس عن انزعاجه الشديد من تصريحات المطرب دياب الأخيرة التي اتهم فيها نصر محروس يحاول تدمير حياته الفنية والشخصية.: قائلًا: "عيب لما دياب يحلف ويقسم بالله كذبًا.. إحنا سبب شهرتك"
وأكد في تصريحات تلفزيونية: "ولم نعطله على الفاضي وعلشان نعمل له شعبية ده أخذ مننا فترة طويلة وفلوس كتير، ونصر محروس عمل مرتب شهري لدياب مثل اخواتي اللى مسئولين من رقبته".
وأضاف: "لو دياب كمل نص الشغل اللى متفق عليه ممكن يعمل ألبومين أو 3 ألبومات سيتم إنهاء التعاقد بالتراضي دون أي مشكلات".
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