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راشد الغنوشي يكشف حقيقة استشارته من الرئيس التونسي لتفعيل الفصل 80 من الدستور

الإثنين 26/يوليو/2021 - 05:03 ص
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
مروى الجلاصي
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أكد راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس النواب، انه لم تقع استشارته البتة من قبل قيس سعيد رئيس الجمهورية حول تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأن غير ذلك فهو ادعاء كاذب.

وأضاف، أن تجميد أعمال مجلس نواب الشعب دعوة لا دستورية وغير قانونية ولا تستقيم، وأن مجلس نواب الشعب  بالجمهورية التونسية قائم وسيستكمل أشغاله، قائلا "ونطمئن الشعب التونسي وأصدقاء تونس في العالم أن صوتها الحر لن يخبو أبدا".

 وتجدر الإشارة، إلى أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب، كان قد حل أمام بوابة مقر البرلمان في باردو.

وقد قامت عناصر الجيش التونسي بمنع الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، من دخول البرلمان.
وكان الجيش المتمركز أمام مقر مجلس النواب، قد شدد على أنه لا يتلقى أوامره سوى من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى  للقوات المسلحة.

جدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد قام بتجميد عمل البرلمان التونسي، وكذلك إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وذلك مساء يوم الأحد 25 جويلية 2021، الموافق لذكرى عيد الجمهورية التونسية.

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قيس سعيد راشد الغنوشي تونس البرلمان التونسي والغنوشي البرلمان التونسي

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