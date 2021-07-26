بهذه الطريقة.. هالة صدقي تغازل أمير كرارة

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها وجمهورها صورة جديدة عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت هالة صدقي بصحبة النجم أمير كرارة وكتبت قائلة: "هو مش أمير بس لا وجميل كمان زميلي العزيز عزيز"، ونالت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن أحدث أعمال الفنانة هالة صدقي كانت من خلال مسلسل "ليه لا"، للنجمة أمينة خليل