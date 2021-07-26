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تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:11 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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يسود محافظة الدقهلية اليوم طقس مشمس بدرجة حرارة عظمي تصل الي ٣٩ درجة والصغري ٢٢ درجة، ليكون الحو صافي غالبا، واتجاه رياح شمالية غربية بسرعة ١٨ كم في الساعة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى

ومن المتوقع يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة جنوبا نهارًا، معتدلا رطب ليلا وتزداد الرطوبة ليلا مما يزيد من ارتفاع درجات الحرارة ليلا.

حالة الطقس في القاهرة
واعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بالقاهرة، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، معتدلا ليلا.

حالة الطقس في الإسكندرية
كما توقعت أن يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيفا ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا معتدلا ليلًا.

وتوقعت أيضا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد،و على الجنوب نهارًا، معتدلا ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وتنشط الرياح على السواحل الغربية ليلا مما يؤدى إلى الاحساس بالرطوبة ليلا وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط لتصل إلى 1.5: 2.5

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".
الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

درجة الحرارة الكبرى القاهرة: 37

درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 26

درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: 33

درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية:25

درجة الحرارة الكبرى طنطا:34

درجة الحرارة الصغرى طنطا:25

درجة الحرارة الكبرى مطروح:32

درجة الحرارة الصغرى مطروح:24

درجة الحرارة الكبرى سيوة:38

درجة الحرارة الصغرى سيوة:24

درجة الحرارة الكبرى بورسعيد:34

درجة الحرارة الصغرى بورسعيد:25

درجة الحرارة الكبرى الزقازيق:37

درجة الحرارة الصغرى الزقازيق:25

درجة الحرارة الكبرى السويس:36

درجة الحرارة الصغرى السويس:24

درجة الحرارة الكبرى كاترين:32

درجة الحرارة الصغرى كاترين:20

درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ:40

درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 28

درجة الحرارة الكبرى الفيوم:37

درجة الحرارة الصغرى الفيوم:24

درجة الحرارة الكبرى المنيا:37

درجة الحرارة الصغرى المنيا:25

درجة الحرارة الكبرى سوهاج:39

درجة الحرارة الصغرى سوهاج:26

درجة الحرارة الكبرى الأقصر:40

درجة الحرارة الصغرى الأقصر:27

درجة الحرارة الكبرى أسوان:41

درجة الحرارة الصغرى أسوان:28

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