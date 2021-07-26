٣٢ ألف ٣٠٥ طالب وطالبة ثانوية عامة علمي بالدقهلية يؤدون امتحان الانجليزي اليوم

يؤدي، اليوم الاثنين، طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية شعبة العلمي "علوم ورياضة " في الثانوية العامة والبالغ عددهم بمحافظة الدقهلية، ٣٢ ألفا و٣٠٥ طالب وطالبة، ما بين ٢٤٤٤٢ طالبا وطالبة شعبة علمي علوم و٧٨٦٣ طالبا وطالبة شعبة علمي رياضة لأداء امتحان اللغة الاجنبية الأولي" الانجليزي"، وذلك وسط إجراءات احترازية وامنية مشددة.





ومن جانبه أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنهاء استعدادات وتجهيزات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لـ ماراثون إمتحانات الثانوية العامة 2020 2021.



واوضح أن عدد اللجان ١٦٤ لجنة سير امتحانية منها ١٦٠ لجنة امتحانية للطلبة المنتظمين والمنازل، ولجنة للمكفوفين والاورام والسجن والمتفوقين، لأداء امتحانات الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي وسط إجراءات احترازية من التعقيم والتطهير للمدارس بنطاق المحافظة.



وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات الأمنية من بتفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية على مستوى المحافظة والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جاهزيتها للاستخدام وقت الحاجة.



وأضاف أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الامتحانات بالإضافة لقوات الأمن الخاصة باللجان لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها.



وفيما يتعلق بتكثيف الإجراءات الصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحانات، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم توفير إشراف طبي لكل لجنة يضم طبيب أو زائرة صحية وتم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف في كل موقع تجمع لجان ب 60 سيارة إسعاف للتعامل الفوري مع أية طوارئ، كما تم إعداد المستشفيات من قبل إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة لاستقبال أية حالات خلال فترة الامتحانات.



امتحانات الثانوية العامة 2021



ولأول مرة يؤدي نحو ٧٠٠ ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة امتحان اتمام الشهادة الثانوية العامة بنظام البابل شيت، مع السماح باستخدام الكتاب المدرسي داخل اللجان بنظام الأوبن بوك تطبيقا لتجربة امتحانات الثانوية العامة الجديدة.



ونبهت الوزارة على الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الوزارة، مؤكدة أهمية دور المراقبين في اللجنة من خلال التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، حيث يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان، وأكدت الوزارة أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.



وشددت الوزارة على ضرورة التأكيد على الطلاب بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع، وإخطارهم بأنه في حال عدم التسليم يكون تقدير الطالب (عدم اجتياز) وعلى رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذى لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.



وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات، علمًا بأنه إذا لم يتمكن الطالب من إدخال بياناته على جهاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقًا لاستكمال الامتحان.



وأكدت الوزارة على السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي فقط دون أي إضافات ورقية أو ملازم ولكن يسمح بملاحظات الطالب المدونة بالكتاب.



وأوضحت أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب في ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.



ووجهت الوزارة مديري الإدارات التعليمية بتوفير عدد (10) من المعلمين أو الإداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير وليس لهم حق دخول اللجنة وذلك لمتابعة تباعد الطلاب وأولياء الأمور خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة، مع تكليف أقدم الأعضاء بالإشراف عليهم وإعداد دفتر حضور وإنصراف لهم.



ونبهت الوزارة على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية من الساعة 9.30 وحتى الساعة 10 قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).



وأكدت على ضرورة تكليف إخصائي التطوير بالتأكد من أن التابلت الموجود مع الطالب هو التابلت المُسلم له من الوزارة (داخل المنظومة) وغير مهكر وفى حالة اكتشاف أي جهاز خارج المنظومة يتم سحبه قبل بدء الامتحان، وإذا بدأ الامتحان يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين، مشيرة إلى أنه لا يحق للفئات التي لم تتسلم (تابلت) " المنازل، الباقي للإعادة،....إلخ" الدخول إلى مقر اللجنة بأي أجهزة تابلت.



موعد نتيجة الثانوية العامة 2021



وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد 10 أيام من الامتحان الأخير، حيث سينتهي طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحانات يوم 2 أغسطس المقبل ـ حسب الجدول المُعلن