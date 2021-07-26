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بإطلالة كاجوال.. زوجة عاصي الحلاني تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:42 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت عارضة الأزياء اللبنانية "كوليت بولس"، زوجة الفنان عاصي الحلاني، متابعيها وجمهورها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت كوليت الحلاني، بإطلالة كاجوال خطفت بها الأنظار، حيث ارتدت تي شيرت ستان باللون الأبيض وبنطال رمادي مميز، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن عاصي الحلاني، تزوج من عارضة الأزياء اللبنانية "كوليت بولس"، عام 1995 وفي فبراير عام 1997 رزق الزوجان بابنتهم الكبرى "ماريتا"، وفى مارس 1998 رزقا بابتهم الثانية "دانا"، وفى عام 2000 رزق الزوجان بابنهم الأصغر "الوليد".

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