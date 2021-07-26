Advertisements

وفاء عامر تهنئ منة شلبي بعيد ميلادها

الإثنين 26/يوليو/2021 - 07:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

حرصت الفنانة وفاء عامر على تهنئة النجمة منة شلبي، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت وفاء عامر صورة للنجمة منة شلبي عبر حسابها وعلقت قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


وكان قد صادف يوم 24 يوليو عيد ميلاد الفنانة منة شلبى التي أتمت عامها الـ 39، وتعتبر من النجمات التي تجذب الأنظار حولها بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات.

أخبار تهمك

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 15 ساعة

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

منذ ساعة و 19 دقيقة

"4 أطباء يتحولون للتحقيق".. تعرف على الحالة النادرة التي أصيبت بها ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 12 ساعة

راموس يستفز ريال مدريد بهذه الطريقة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ ربع ساعة

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 13 ساعة

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 8 ساعات

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:37 ص

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

09:39 م

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

07:28 ص

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان