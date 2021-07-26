وفاء عامر تهنئ منة شلبي بعيد ميلادها



حرصت الفنانة وفاء عامر على تهنئة النجمة منة شلبي، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت وفاء عامر صورة للنجمة منة شلبي عبر حسابها وعلقت قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





وكان قد صادف يوم 24 يوليو عيد ميلاد الفنانة منة شلبى التي أتمت عامها الـ 39، وتعتبر من النجمات التي تجذب الأنظار حولها بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات.