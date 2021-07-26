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موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الليجا الإسبانية

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:30 ص
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
محمد نادر
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ينتظر عشاق الكرة العالمية، انطلاق منافسات الدوري الاسباني"لا ليجا" من أجل متابعة الكلاسيكو الأكثر شهرة على مستوى العالم بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات "لا ليجا" في الخامس عشر من أغسطس المقبل، على أن تكون نهايتها في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة، يوم 22 مايو 2022.

أسفرت نتائج قرعة الدوري الاسباني "لا ليجا" عن إقامة الكلاسيكو الأول بين برشلونة وريال مدريد على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني ،مساء يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

كما تقرر إقامة مباراة العودة بين ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءاً يوم 20 مارس المقبل،على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر بطولة الدوري.

يجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد هو من توج بلقب الدوري عن الموسم الماضي ، فيما حل ريال مدريد وصيفاً، ويليه برشلونة.

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