حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن أن إبراهيم عادل قام بالتوقيع بالفعل على عقود انتقال إلى النادي الأهلي وهو ما علم به مسؤولي نادي بيراميدز خلال الفترة القليلة الماضية.





وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن إبراهيم عادل طلب من مسؤولي نادي بيراميدز السماح له بالرحيل عن النادي السماوي إما لخوض تجربة احترافية أوروبية أو الانتقال إلى النادي الأهلي الذي أبدى رغبته في الانضمام إليه بدايه من الموسم المقبل.





وأشار إلى أن مسئولي بيراميدز يرفضون رحيل إبراهيم عادل إلى الأهلي خوفا من تكرار صفقة محمد مجدى افشه الذي انتقل من الفريق السماوي إلى القلعة الحمراء وأصبح أحد أفضل لاعبي مصر خلال الفترة الأخيرة الماضية.





واختتم تصريحاته قائلاً" أن بيراميدز قد يوافق على رحيل إبراهيم عادل إلى الأهلي حال وجود صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز تقضي بالحصول على خدمات أحد لاعبي الأهلي وأبرزهم ناصر ماهر وذلك سوف يتم عقب انتهاء منافسات بطولة الدوري العام.



