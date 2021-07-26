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اليوم.. "زراعة النواب" تناقش تدهور حالة قناطر إدفينا بفرع رشيد

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:19 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة؛ حيث تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن المطالبة بتحويل سحارة قناة برمبال الملاحي لمجرى مائي مكشوف لتغذية بحيرة البرلس بالمياه وزريعة الأسماك وتحسين وتطوير البحيرة بمحافظة كفرالشيخ، وتدهور حالة قناطر إدفينا بفرع رشيد لعدم القيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة لها.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن إصدار تصاريح بإنشاء مزارع دواجن بصورة مخالفة للشروط الصحية والبيئية.

ومن المُقرر أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

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