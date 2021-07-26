Advertisements

عاجل.. مصر تخسر من الدنمارك 32-27 في كرة اليد بأوليمبياد طوكيو

الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:50 ص
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
الفجر الرياضي
Advertisements
تعرض منتخب مصر لكرة اليد للخسارة الأولى في دورة الألعاب الأوليمبية الحالية على يد منتخب الدانمارك.

وخسرت مصر من العملاق الدانماركي بنتيجة 32-27 بعد مباراة قوية شهدت ندية من الجانبين في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

وحسم منتخب الدنمارك المباراة في الدقائق الأخيرة لصالحه ليحقق فوزه الثاني على التوالي.

وتوقف رصيد منتخبنا عند نقطتين بعد الهزيمة من الدنمارك اليوم، حيث فاز في اللقاء الأول على البرتغال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مننتخب مصر منتخب مصر لكرة اليد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

راموس يستفز ريال مدريد بهذه الطريقة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 8 ساعات

"4 أطباء يتحولون للتحقيق".. تعرف على الحالة النادرة التي أصيبت بها ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الليجا الإسبانية

منذ نصف ساعة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 11 ساعة

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:37 ص

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

09:39 م

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

08:31 ص

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

07:28 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان