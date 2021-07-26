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عاجل.. مصر تخسر من الدنمارك 32-27 في كرة اليد بأوليمبياد طوكيو
الإثنين 26/يوليو/2021 - 08:50 ص
الفجر الرياضي
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تعرض منتخب مصر لكرة اليد للخسارة الأولى في دورة الألعاب الأوليمبية الحالية على يد منتخب الدانمارك.
وخسرت مصر من العملاق الدانماركي بنتيجة 32-27 بعد مباراة قوية شهدت ندية من الجانبين في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.
وحسم منتخب الدنمارك المباراة في الدقائق الأخيرة لصالحه ليحقق فوزه الثاني على التوالي.
وتوقف رصيد منتخبنا عند نقطتين بعد الهزيمة من الدنمارك اليوم، حيث فاز في اللقاء الأول على البرتغال.
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