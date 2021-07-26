حمزة وأبو القاسم إلى دور الثمانية في سلاح الشيش بأولمبياد طوكيو

تأهل المصريان علاء أبو القاسم، ومحمد حمزة، إلى دور الثمانية، في منافسات سلاح الشيش بأولمبياد طوكيو، اليوم الإثنين.





تغلب أبو القاسم 15-12 على الروسي فلاديسلاف ميلنيكوف، رغم إدراك ممثل اللجنة الروسية التعادل مرتين في الفترة الثانية.





وقدم حمزة أداءاً مذهلاً، ليفوز 15-13 على الإيطالي أندريا كاسارا.





وكان كاسارا متقدماً 13-7، وفي طريقه لفوز سهل، لكن اللاعب المصري انتفض ليحقق ثماني نقاط متتالية، ويحجز مكانه في دور الثمانية.





ويلعب أبو القاسم ضد الياباني تاكاهيرو شيكيني، فيما يلعب حمزة ضد ألكسندر تشوبنيتش، في وقت لاحق من اليوم.



