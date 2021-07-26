أمريكا تواجه قطر في نصف نهائي الكأس الذهبية

تأهلت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الدور نصف النهائي لبطولة الكأس الذهبية، عقب تغلبها على جامايكا، 1-0.





سجل هدف الفوز للولايات المتحدة على جامايكا، المهاجم ماتيو هوب في الدقيقة 83، أمام أكثر من (40 ألف متفرج).





ووقف التوفيق إلى جانب المنتخب الأمريكي على حساب جامايكا، التي أهدرت الكثير من الفرص للتهديف، ليبلغ الدور نصف النهائي للمرة الـ15 في تاريخه بالبطولة، حيث غاب مرة وحيدة عن المربع الذهبي في نسخة 2000، حينما ذهب اللقب إلى كندا.





وبهذا الشكل ستواجه الولايات المتحدة في نصف النهائي، في أوستن تكساس منتخب قطر، الذي فاز بدوره على السلفادور 3-2.



