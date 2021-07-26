أنصار الرئيس التونسي يحتفلون بإسقاط الحكومة بالهتافات والألعاب النارية

بعد وقت قصير من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد أنه أطاح بالحكومة، تدفق عشرات الآلاف إلى شوارع المدينة للإشادة بالخطوة التي استنكرها منتقدوه ووصفوها بأنها انقلاب.





وبينما كانوا يهتفون ويطلقون أبواق السيارات ويطلقون الألعاب النارية، ابتهج أنصار سعيد بقراره وبالسقوط المتصور لحركة النهضة الإسلامية المعتدلة، أكبر حزب في البرلمان وخصمه السياسي الرئيسي. وأظهر القرار كيف أنه بعد عقد من الثورة التونسية 2011 التي أدخلت الديمقراطية، لا يزال نشاط الشارع يمثل قوة قوية محتملة - ويمكن أن يؤدي إلى مواجهة بعد أن دعا حزب النهضة الناس إلى الاحتجاج ضد سعيد.









كانت الحشود في ساعة متأخرة من مساء الأحد تتحدى حظر التجول الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، حيث تجمعوا في أحياء ومدن محلية في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وعلى طول شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في تونس الذي لطالما كان مركز أي احتجاجات في العاصمة.





سار الآلاف من الناس، بما في ذلك العديد من العائلات، على طول الطريق الذي تصطف على جانبيه الأشجار، ورفعوا الأعلام الوطنية والرقص وإضاءة المشاعل الحمراء. وبعد ذلك بوقت قصير، وصل سعيد نفسه للقاء مؤيدين مبتهجين في نفس الشارع حيث وقعت أكبر الاحتجاجات في عام 2011 خلال ثورة أصبح إرثها الديمقراطي في الميزان الآن. وقالت امرأة تونسية لرويترز "كان الرئيس شجاعا جدا... نعلم أن هذا ليس انقلابًا".







