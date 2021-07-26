تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

كشف مصدر مسؤول من داخل القلعة البيضاء أخر تطورات الصفقة المنتظرة بين فريقي نادي الزمالك وفريق بيراميدز خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي " أن مجلس إدارة الفارس الأبيض وأيضا مسئولي بيراميدز يرغبون في إبرام صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الطرفين لتدعيم الصفوف للموسم القادم.





وأوضح المصدر أنه لا يزال الغموض مسيطر حتى الآن عن تفاصيل الصفقة وتحديداٌ عن أسماء اللاعبين الذين سيتم إنتقلهم من الزمالك إلى بيراميدز والعكس أيضا.





وأشار المصدر إلى أنه تم الإستقرار بشكل مبدئي من قبل الجهاز الفني لنادي الزمالك على طلب ضم كل من لاعب الوسط نبيل عماد دونجا وإيريك تراوي من صفوف الفريق السماوي.





وعلى الجانب الأخرى وتحديداٌ نادي بيراميدز الذي إستقر بشكل كبير على ضم الجناح الأيسر عبدالله جمعة وحارس مرمى جديد بذكر عدم تحديد إدارة بيراميدز إسم الحارس وتم ترك الأمر إدارة القلعة البيضاء.





من جانبه طلبت اللجنة المؤقتة بالزمالك الحالية برئاسة حسين لبيب من الفرنسي باتريس كارتيرون تحديد من سيرحل من ثنائي حارس مرمى القلعة البيضاء، سيكون محمد أبو جبل ام يكون محمود عواد؟.





ويعد الأقراب حتى الآن من بين الثنائي لمغادرة ميت عقبة هو صاحب الـ29 عام الحارس محمد عواد، لكن لم يتم حسم الأمر بشكل نهائي من قبل الجهاز الجهاز الفني.





ويستعد الفارس الأبيض بشكل قوي للعودة إلى مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف نادي الزمالك نظيرة فريق غزل المحلة يوم الثلاثاء. الموافق 3 أغسطس المقبل في إطار مباريات الدوري العام.



