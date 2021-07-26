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في هذا الموعد.. ويجز يحيي حفلاً غنائيًا في الساحل الشمالي

الإثنين 26/يوليو/2021 - 09:12 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد مطرب الراب ويجز لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 30 يوليو الجاري بالساحل الشمالي، وتبدأ أسعار التذاكر من ٢٥٠ Silver، ٥٠٠ gold و750 Vip.

ومن المقرر أن يقدم "ويجز" خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة منها: دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، علي بابا، سكرتي، وغيرها


والجدير بالذكر أن مطرب الراب "ويجز" قد طرح مؤخراً أغنية "عفاريت الأسفلت" وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من توزيع موسيقي خالد رُحيم، ورشاد، ومكس وماستر نادر سليمان.

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