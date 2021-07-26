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الصين تطالب الولايات المتحدة بإزالة قيود التأشيرة على الطلاب الصينيين

الإثنين 26/يوليو/2021 - 09:16 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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طلبت الصين من الولايات المتحدة إزالة قيود التأشيرة على الطلاب الصينيين وأعضاء الحزب الشيوعي، من بين طلبات أخرى، حسبما ذكرت صحيفة حكومية.

وفي إحاطة إعلامية عقب لقائه نائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان في تيانجين، قال نائب وزير الخارجية شيه فنغ إن الصين وضعت قائمة بالطلبات، بما في ذلك رفع العقوبات المفروضة على القادة والمسؤولين الصينيين والهيئات الحكومية. فقد ألقت الصين باللوم على الولايات المتحدة في "الجمود" في العلاقات الثنائية، متهمة إياها بخلق "عدو وهمي"، واعتماد نبرة مواجهة خلال اجتماع مع نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان.

وصلت شيرمان، ثاني دبلوماسي أمريكي، يوم الأحد لإجراء محادثات نادرة وجها لوجه في مدينة تيانجين الشمالية وسط تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ونقل التلفزيون الحكومي عن نائب وزير الخارجية شيه فنغ قوله خلال الاجتماع إن "العلاقات الأمريكية الصينية في طريق مسدود وتواجه صعوبات خطيرة.. تريد الولايات المتحدة إعادة إشعال الإحساس بالهدف الوطني من خلال جعل الصين" عدوًا وهميًا "."

وكان وانغ قد حذر يوم السبت من أن الصين لن تقبل أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا "متفوقا" في العلاقة، بعد يوم من إعلان الصين فرض عقوبات على وزير التجارة الأمريكي السابق ويلبر روس وآخرين. وكان كبار المسؤولين الأمريكيين قد حددوا موقف شيرمان المتوقع خلال المحادثات، قائلين إن الولايات المتحدة ترحب بالمنافسة مع بكين لكنها ستصر على تكافؤ الفرص و"الحواجز" لتجنب النزاعات.

انتقدت الحكومة الأمريكية والمشرعون سياسة الصين في هونج كونج وشينجيانغ، حيث أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون هذا الشهر لحظر الواردات من المنطقة الغربية البعيدة، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالسخرة. يوم الأربعاء الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن شيرمان ستتوجه إلى الصين "من موقع قوة".

عقد اجتماع اليوم الاثنين وسط العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن التي ساءت في الأشهر منذ الاجتماع الدبلوماسي الأولي في مارس في أنكوريج، وهو الأول تحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وفي اجتماع ألاسكا، انتقد المسؤولون الصينيون، بمن فيهم وانغ، حالة الديمقراطية الأمريكية، بينما اتهم المسؤولون الأمريكيون الجانب الصيني بالتميز.

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