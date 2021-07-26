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إثر تجميده للبرلمان.. قيس سعيد ينزل لشوارع العاصمة التونسية

الإثنين 26/يوليو/2021 - 09:24 ص
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تحول رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، إلى شوارع العاصمة التونسية.

 

وقد تزامن حضور سعيد مع تواجد حشود المواطنين الذين احتفلوا بقرار تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

 

وقد  قام المواطنون بإلقاء التحية على الرئيس، الذي أكد على أن قراره مبني على القانون، مضيفا أنه لن يتراجع فيما يقوم به، كما ورد على لسانه.

 

كما شدد سعيد على أنه ليس إنقلابيا كما يروج لذلك، مشيرا إلى أنه سيحمل المسؤولية أمام المحاكم لكل من يتطاول على رئيس الدولة ورموزها.

ويجدر التذكير، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قذ قام بتجميد عمل البرلمان التونسي، وكذلك إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وذلك مساء يوم الأحد 25 جويلية 2021، الموافق لذكرى عيد الجمهورية التونسية.

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شوارع تونس تونس الرئيس التونسي

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