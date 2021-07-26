Advertisements

الجيش التونسي يمنع الغنوشي من دخول البرلمان

الإثنين 26/يوليو/2021 - 09:30 ص
الجيش التونسي
الجيش التونسي
مروى الجلاصي
Advertisements

حل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب، أمام بوابة مقر البرلمان في باردو.


وقد قامت عناصر الجيش التونسي بمنع الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، من دخول البرلمان.


وكان الجيش المتمركز أمام مقر مجلس النواب، قد شدد على أنه لا يتلقى أوامره سوى من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى  للقوات المسلحة.

 

ومن جهته، فقد تحول رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في الساعات الأخيرة من مساء الأحد، إلى شوارع العاصمة التونسية.


وقد تزامن حضور سعيد مع تواجد حشود المواطنين الذين احتفلوا بقرار تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.


وقد  قام المواطنون بإلقاء التحية على الرئيس، الذي أكد على أن قراره مبني على القانون، مضيفا أنه لن يتراجع فيما يقوم به، كما ورد على لسانه.


كما شدد سعيد على أنه ليس إنقلابيا كما يروج لذلك، مشيرا إلى أنه سيحمل المسؤولية أمام المحاكم لكل من يتطاول على رئيس الدولة ورموزها.


ويجدر التذكير، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قذ قام بتجميد عمل البرلمان التونسي، وكذلك إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وذلك مساء يوم الأحد 25 جويلية 2021، الموافق لذكرى عيد الجمهورية التونسية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شوارع تونس راشد الغنوشي الجيش التونسي

أخبار تهمك

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

أستاذ فيروسات يصدم المصريين بشأن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

"4 أطباء يتحولون للتحقيق".. تعرف على الحالة النادرة التي أصيبت بها ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 14 ساعة

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصر تخسر من الدنمارك 32-27 في كرة اليد بأوليمبياد طوكيو

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 19 ساعة

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

الرئيس التونسي: الجيش سيرد بوابل من الرصاص تجاه من يطلق رصاصة واحدة

هكذا دعمت الفنانة التونسية لطيفة بلادها في أزمتها الأخيرة

لميس الحديدي تعليقا على الوضع بتونس: أتمنى أن يخرج منه بسلام

بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.. تونسيون بمدينة المرسى يرددون شعارات مناهضة للغنوشي (صور)

علم دولة الجزائر يسجل حضوره باحتفالات مدينة المرسى بقرارات الرئيس التونسي

لحظة نزول الجيش التونسي بشارع الحبيب بورقيبة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

07:37 ص

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

08:31 ص

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

07:28 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان