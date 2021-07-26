موعد مباراة مصر ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو

يختتم المنتخب المصري الأولمبي، منافسات دور المجموعات أمام نظيره الاسترالي، في الجولة الثالثة والأخيرة من أولمبياد طوكيو.





ومن المقرر أن تقام المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي مصر وأستراليا، يوم الأربعاء المقبل الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقيت أبوظبي.





وكان المنتخب المصري الأولمبي، خسر أمام الأرجنتين، بهدف دون رد، في الجولة الثانية، بينما تعادل سلبيًا أمام إسبانيا في الجولة الأولى.





ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز لا بديل عنه أمام أستراليا، من أجل تعزيز فرص تأهله إلى الدور المقبل من أولمبياد طوكيو.



