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محسن منصور ينضم لقائمة أبطال مسلسل "أيام وبنعيشها"

الإثنين 26/يوليو/2021 - 09:34 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقد الفنان محسن منصور على المشاركة في مسلسل "أيام وبنعيشها" ومن المقرر أن يبدأ في تصوير مشاهده يوم 5 أغسطس المقبل في لبنان.

والمسلسل بطولة حورية فرغلي، شيري عادل، رياض الخولي، سلوى خطاب، محمود حجازي،وهو من إنتاج شركة "صباح أخوان" للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف سماح الحريري.

والجدير بالذكر أن محسن منصور شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "المداح" مع الفنان حمادة هلال، و"كل ما نفترق" مع الفنانة ريهام حجاج، ومسلسل "كله بالحب" مع الفنانة زينة، ومسلسل "خلي بالك من زيزي" مع الفنانة أمينة خليل.

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