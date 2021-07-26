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مانشستر يونايتد يتحرك لضم نجم أتلتيكو

الإثنين 26/يوليو/2021 - 09:31 ص
اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
محمد سامي
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يفكر نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع لاعب وسط خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل رغبة الفرنسي بول بوجبا في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرضًا بقيمة 45 مليون إسترليني، للحصول على خدمات ساؤول نيجويز، لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكانت بعض التقارير الإنجليزية والفرنسية، أكدت أن بوجبا يضغط للانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد ساؤول نيجويز ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد منذ فترة طويلة، لكن حان الوقت لضمه في الميركاتو الجاري، بسبب تعرض أتلتيكو مدريد لمشاكل مادية، بالإضافة إلى الرحيل المتوقع للفرنسي.

وأتمت الصحيفة: ان ساؤول مطمع للعديد من كبار أوروبا، خاصةً الثلاثي برشلونة ويوفنتوس وليفربول، ولكن الأزمة المالية التي يمر بها الأندية بجانب راتب اللاعب، تجعل الأمور سهله لمانشستر يونايتد.

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