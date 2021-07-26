Advertisements

الغنوشي ينفي استشارته لتفعيل الفصل 80 من الدستور

الإثنين 26/يوليو/2021 - 09:38 ص
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
مروى الجلاصي
Advertisements

أكد راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس النواب، انه لم تقع استشارته البتة من قبل قيس سعيد رئيس الجمهورية حول تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأن غير ذلك فهو ادعاء كاذب.

 

وأضاف، أن تجميد أعمال مجلس نواب الشعب دعوة لا دستورية وغير قانونية ولا تستقيم، وأن مجلس نواب  الشعب  بالجمهورية التونسية قائم وسيستكمل أشغاله، قائلا "ونطمئن الشعب التونسي وأصدقاء تونس في العالم أن صوتها الحر لن يخبو أبدا".


وتجدر الإشارة، إلى أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب، كان قد حل أمام بوابة مقر البرلمان في باردو.


وقد قامت عناصر الجيش التونسي بمنع الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، من دخول البرلمان.


وكان الجيش المتمركز أمام مقر مجلس النواب، قد شدد على أنه لا يتلقى أوامره سوى من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى  للقوات المسلحة.


ويجدر التذكير، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد قام بتجميد عمل البرلمان التونسي، وكذلك إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وذلك مساء يوم الأحد 25 جويلية 2021، الموافق لذكرى عيد الجمهورية التونسية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مظاهرات راشد الغنوشي تونس

أخبار تهمك

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 13 ساعة

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أول رد من الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 9 ساعات

أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يرفع عرضه المالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"4 أطباء يتحولون للتحقيق".. تعرف على الحالة النادرة التي أصيبت بها ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصر تخسر من الدنمارك 32-27 في كرة اليد بأوليمبياد طوكيو

منذ ساعة و 25 دقيقة

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة و 13 دقيقة

أستاذ فيروسات يصدم المصريين بشأن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك على بعد خطوة من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

ما هي فحوى لقاء قيس سعيّد والغنوشي قبل الإعلان عن رئيس الحكومة المكلف؟

هكذا دعمت الفنانة التونسية لطيفة بلادها في أزمتها الأخيرة

لميس الحديدي تعليقا على الوضع بتونس: أتمنى أن يخرج منه بسلام

بعد قرارات الرئيس قيس سعيد.. تونسيون بمدينة المرسى يرددون شعارات مناهضة للغنوشي (صور)

علم دولة الجزائر يسجل حضوره باحتفالات مدينة المرسى بقرارات الرئيس التونسي

لحظة نزول الجيش التونسي بشارع الحبيب بورقيبة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

تحذير عاجل من وزارة الكهرباء لسارقي التيار الكهربائي (فيديو)

07:37 ص

حقيقة موافقة بيراميدز على انتقال نجمه إلى الأهلي

08:31 ص

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

رضا عبد العال يهاجم حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

07:28 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان