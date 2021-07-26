الأرصاد تكشف تحولا جديدا في حالة الطقس (فيديو)







القاهرة العظمى 35 والصغرى 26.

الإسكندرية العظمى 31 الصغرى 25.

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 24.

سيوة العظمى 36 والصغرى 24.

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25.

دمياط العظمى 31 والصغرى 24.

الإسماعيلية 33 الصغرى 23.

السويس العظمى 34 والصغرى 24.

العريش العظمى 32 والصغرى 25.

طابا العظمى 34 والصغرى 23.

شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 28.

الغردقة العظمى 37 والصغرى 28.

الفيوم العظمى 35 والصغرى 24.

بني سويف العظمى 36 والصغرى 25.

المنيا العظمى 36 والصغرى 25.

أسيوط العظمى 40 والصغرى 25.

سوهاج العظمى 37 والصغرى 26.

قنا العظمى 38 والصغرى 26.

الأقصر العظمى 39 والصغرى 27.



عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، وأن يكون طقس اليوم حارا ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأن يكون مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل معتدلا ورطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وهو ما سيقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلة وارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط من 1.5 متر إلى 2 متر وستكون درجات الحرارة كالآتي: