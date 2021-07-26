أستاذ فيروسات يصدم المصريين بشأن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

كشف الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بمدينة زويل، أن احتمالية اختفاء فيروس كورونا غير قائم في الفترة القريبة، مشددا على ضرورة أن يلتزم المواطنين بالاجراءات الاحترازية حتى لا نشهد زيادة في الأعداد.



وأشار "الشبيني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن نشاط الفيروسات يكون أعلى خلال فصل الشتاء، مضيفا أن تطوير لقاحات كورونا خلال المرحلة القادمة ليس من الصعوبة بشيىء، ولن يستغرق وقتا.



ولفت أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بمدينة زويل، إلى أن احتمالية زيادة الأعداد في مصر أمر وارد حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مضيفا: "الأمل في ربنا كبير.. اللي بيحصل في مصر عبارة عن تدابير ربانية أكثر من كونها تدابير احترازية".

