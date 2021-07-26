إليسا تتغزل في أصالة وتؤكد:"كل شي بتغنيه حلو" والأخيرة :"يا ست الإحساس"







أشادت الفنانة إليسا بصوت صديقتها الفنانة أصالة، مؤكدة أن كل ما تغنيه جميل، وملئ بالمعاني والأحاسيس الصادقة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



كتبت إليسا تغريدة جديدة قالت فيها:" كل شي بتغنيه أصالة حلو وكله مواقف وإحساس"، ومن جانبه ردت أصالة على تغريدتها قائلة:" ياستّ الإحساس صديقتي المثقفة الحبيبة".



وفي سياق آخر، طرحت إليسا مؤخرًا ألبوم "صاحبة رأي" الذي تضمن 18 أغنية وهم: "صاحبة رأي"، "أغانينا"، "عظيمة، "وفي"، "مباحة ليك"، "حبة إهتمام"، على حس حكايتنا"، "هعتبرك مت"، "غلطة وقت"، "أنا شبه نسيتك"، "هنغني كمان وكمان"، "سمعني"، "ليك لوحدك"، "وإنت قصادي"، "إلى الله"، "بنحب الحياة"، "قهوة الماضي" و"مورير سور سين".