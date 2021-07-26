أولمبياد طوكيو.. علاء أبو القاسم يخسر أمام بطل اليابان في ربع نهائي سلاح الشيش

تلقى البطل المصري علاء الدين أبو القاسم الخسارة على يد لاعب اليابان تاكاهيرو شيكيني بنتيجة 15-13 في الدور ربع النهائي بمنافسات سلاح الشيش لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.









وكان أبو القاسم على قد تغلب لاعب الاتحاد الروسي فلادسيلاف ميلينكو المصنف 124 عالميا بنتيجة 15-12 ليتأهل إلى ربع النهائي.









وكان أبو القاسم قد تغلب في دور الـ32 على صاحب فضية أولمبياد لندن الألماني كلينبيرنيك المصنف السابع عشرعالميا وبطل أولمبياد بكين بنتيجة 15-11 ليتأهل للدور ربع النهائي.









وتعتبر البعثة المصرية للسلاح هي البعثة الأكبر ضمن الوفود المصرية المشاركة كما انها اكبر بعثة اولمبية في تاريخ الاتحاد المصري للسلاح بواقع 11 لاعبا يمثلون فريق سلاح الشيش رجال وفريق سلاح الشيش سيدات وفريق سلاح السيف رجال و مقعدين فرديين في منافسات سلاح سيف المبارزة “الايبيه” رجال و سلاح السيف سيدات.









جدير بالذكر أن مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة



