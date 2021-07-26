مع التركيز على الصين.. وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى جنوب شرق آسيا

سيصبح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أول عضو في حكومة الرئيس جو بايدن يزور جنوب شرق آسيا هذا الأسبوع، في محاولة للتأكيد على الأهمية التي توليها واشنطن لتعزيز العلاقات في المنطقة مع التراجع عن الصين.





وضعت الولايات المتحدة مواجهة الصين في صميم سياستها الأمنية الوطنية لسنوات، ووصفت إدارة بايدن التنافس مع بكين بأنه "أكبر اختبار جيوسياسي" لهذا القرن. فبعد ستة أشهر من رئاسته، لا تزال دول جنوب شرق آسيا تبحث عن تفاصيل استراتيجية بايدن بالإضافة إلى خططه المحددة للمشاركة الاقتصادية والتجارية والعسكرية مع المحيطين الهندي والهادئ.





وقال أوستن للصحفيين في طريقه إلى ألاسكا: "ستسمعونني أتحدث كثيرًا عن الشراكات وقيمة الشراكات.. هدفي هو تقوية العلاقات".





في خطاب رئيسي في سنغافورة يوم الثلاثاء وفي اجتماعات في فيتنام والفلبين، سيناقش أوستن السلوك الصيني العدواني في بحر الصين الجنوبي ويشدد على أهمية الحفاظ على المنطقة الأوسع حرة ومنفتحة. وتأتي رحلته في أعقاب الزيارة الأولى التي تقوم بها نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان للصين يومي الأحد والاثنين وتتزامن مع زيارة وزير الخارجية أنطوني بلينكين للهند، وهي شريك مهم آخر في جهود الولايات المتحدة لمواجهة بكين.





يقول الخبراء إن وجود أوستن مهم لتوضيح أن جنوب شرق آسيا عنصر حيوي في جهود بايدن. وقال جريجوري بولينج، الزميل البارز لجنوب شرق آسيا في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية: " تدرك الإدارة بالفعل أن هذه المنطقة مهمة، لذا فهذا جزء كبير منها: مجرد الظهور".



